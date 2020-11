Prescrizione per la strage Moby Prince. I familiari delle vittime non si fermeranno

In data 02 novembre 2020 è stata pubblicata la sentenza della sezione

Civile del Tribunale di Firenze riguardo alla causa contro il

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Ministero della

Difesa promossa dai familiari delle vittime del Moby Prince ad aprile

2019. Lo scopo della causa era quello di mettere in evidenza le

responsabilità da parte di chi nella notte del 10 aprile 1991 avrebbe

dovuto controllare del porto di Livorno e soccorrere le persone

presenti sul Moby Prince. Ricordiamo infatti che la l’assenza dei

soccorsi ha contribuito alla morte, dopo atroci sofferenze dei

passeggeri e dei membri dell’equipaggio del traghetto. Purtroppo, la

sentenza ha rigettato l’istanza dei familiari per intervenuta

prescrizione, giustificando il fatto che ultimo processo della sezione

penale della Corte di Appello di Firenze risulta chiuso a febbraio

1998, e, cosa di una gravità estrema, considerando la relazione della

Commissione Parlamentare di Inchiesta sul Moby Prince unicamente un

atto politico.

Proprio le risultanze del lavoro della Commissione Parlamentare, che

hanno scardinato le verità processuali del passato, hanno portato i

familiari delle vittime a citare lo Stato. Va giusto ricordato che

tale azione non aveva lo scopo di avere chissà quali risarcimenti, ma

fondamentalmente quello di riuscire a avere giustizia.

I familiari delle vittime del Moby Prince non si fermeranno, neanche

dopo questo ennesimo colpo. Per tale motivo i rappresentati delle

associazioni 10 Aprile-Familiari Vittime Moby Prince e Associazione

140 Vittime Moby Prince hanno inviato una lettera al Presidente della

Repubblica, Sergio Mattarella ed ai Presidenti Consiglio, del Senato e

della Camera, Giuseppe Conte, Maria Elisabetta Alberti Casellati e

Roberto Fico, per esprimere il proprio pieno dissenso riguardo

all’esito della sentenza civile e per chiedere un loro intervento

pubblico, visto anche le belle parole pronunciate da tutti in

occasione dell’anniversario del 10 aprile scorso, e infine per

chiarire come sia possibile che una Commissione Parlamentare, come

quella sul Moby Prince, possa avere unicamente una valenza politica.

Luchino Chessa