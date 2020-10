Sentenza di condanna del Napoli messaggio sbagliato

Non sono un tifoso di calcio, ma la sentenza di condanna del giudice sportivo contro il Napoli – per non aver giocato su indicazione di alto rischio Covid della Asl – mi sembra un messaggio sbagliato, rispetto agli inviti alla prudenza che giustamente ci vengono rivolti. Sarebbe invece un bel rinforzo alla lotta comune contro il virus, la decisione della Juventus di non approfittare dei 3 punti della sentenza, nel nome del comune impegno contro la pandemia e proporre ai giudici di rigiocare la partita.