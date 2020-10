“La storia vergognosa”. Di Nella Condorelli. Prima in live streaming. 29 ottobre

Dedicato ai nostri emigranti primo Novecento, La storia vergognosa (78′, color, it/engl), scritto e di- retto da Nella Condorelli, ricostruisce con l’aiuto di fonti storiche e materiali d’archivio eccezionali la vicenda corale delle migliaia e migliaia di italiani, uomini, donne, bambini (alla fine se ne contarono più di cinque milioni!) che tra il 1880 ed il 1925 emigrarono in cerca di lavoro nel continente americano, par- tendo da quasi tutte le regioni italiane, Veneto e Sicilia in testa.

E’ chiamata la Grande Emigrazione italiana, l’ondata emigratoria più imponente dell’Europa moderna e contemporanea, una pagina di storia di cui da noi si parla poco.

Presentato in anteprima in sala il 16 luglio scorso dal Taormina International Film Festival, e selezione ufficiale Panorama Italiano Fuoriconcorso Visioni dal Mondo. Festival Internazionale del Documentario (ed.2020 online) dove si è aggiudicato il Premio del Pubblico Mymovies Visioni dal Mondo, il film docu- mentario sarà visibile in live streaming mymovies giovedi 29 ottobre alle ore 17,00 per la Prima previ- sta dalla Convenzione sottoscritta dalla produzione con Regione Siciliana – Sicilia Film Commission nell’ambito del programma Sensi Contemporanei Cinema.

Alla proiezione, visibile anche dall’estero, seguirà un dibattito in diretta coordinato dalla giornalista Claudia Mirto, con i saluti di Manlio Messina assessore del Turismo Sport Spettacolo della Regione Sici- liana, e gli interventi della storica palermitana Amelia Crisantino, di Enrico Bufalini direttore dell’Istitu- to Luce Cinecittà, di Vincenzo Vita presidente della Fondazione Archivio Storico del Movimento Operaio e Democratico, della regista Nella Condorelli. Invito ad intervenire al presidente della Regione Nello Musumeci, contributi in video clip visibili sui social degli interpreti principali, Enrica Rosso, Carmelo Rappisi, Evelyn Famà, Fiorella Migliore, Leo Gullotta, chiude in musica il cantastorie Paolo Zarcone.

La storia vergognosa è prodotto da Factory Film in associazione con Istituto Luce Cinecittà, con Archivio Storico del Movimento Operaio e Democratico, e con la collaborazione della Regione Siciliana Assessorato del Turismo Sport Spettacolo – Sicilia Film Commission nell’ambito del programma Sensi Contemporanei Cinema.

Produttrici esecutive Nella Condorelli e Maura Cosenza. Supporto alle riprese dei comuni siciliani di Ca- stiglione di Sicilia, Comiso, Alia e di numerosi privati, con il patrocinio tra gli altri dell’Ambasciata d’Italia in Paraguay, del Consolato Generale d’Italia a Philadelphia, della FNSI, dell’associazione New York Wo- men in Film &Television. E’ riconosciuto film d’interesse culturale dal Ministero ai Beni le Attività cultu- rali e il Turismo Direzione Generale del Cinema.

