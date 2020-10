Genova, al via il processo per l’aggressione a Stefano Origone. Fnsi, Assostampa e Odg Liguria al fianco del collega

Martedì 20 ottobre inizia il processo a carico di alcuni agenti di polizia accusati del pestaggio del giornalista di Repubblica Stefano Origone durante gli scontri in piazza Corvetto, a Genova, nel maggio 2019, seguiti a un comizio di Casapound. La Federazione nazionale della Stampa italiana, l’Associazione Ligure dei Giornalisti e l’Ordine dei giornalisti della Liguria chiederanno di costituiranno parte civile al fianco di Stefano Origone e con il Gruppo cronisti liguri hanno promosso un presidio di solidarietà di fronte alla scalinata del palazzo di Giustizia, alle 13.30. «È questo un modo – spiegano – per non lasciare solo Stefano Origone e, con lui, tutti i giornalisti, soprattutto quelli con meno tutele, oggetto di minacce e intimidazioni».