#freePatrickZaky. Giovedì 8 ottobre mobilitazione al Pantheon

Giovedì 8 ottobre, ottavo mese dall’arresto di Patrick Zaky, Roma e Milano tornano a mobilitarsi per la scarcerazione dello studente egiziano dell’Università di Bologna.

A Roma al Pantheon con inizio alle 18.30 e a Milano all’Arco della Pace con inizio alle 17.30, si attenderà con trepidazione l’esito dell’ennesima udienza sul rinnovo della detenzione preventiva di Zaky.

Il flash mob di Roma sarà caratterizzo dal suono di un metronomo, che scandirà 243 tocchi pari ai giorni di detenzione di Zaky Hanno aderito Antigone, Articolo 21, Associazione InOltre, Coalizione italiana libertà e diritti civili, Europa Now, Festival dei diritti umani, Focus on Africa

A Milano, Amnesty International Italia, Festival dei diritti umani e Articolo 21 faranno volare nuovamente l’aquilone col volto di Patrick Zaky, disegnato dall’artista-attivista Gianluca Costantini.

Arrestato al Cairo all’arrivo da Bologna l’8 febbraio, Zaky è indagato per cinque diversi capi d’accusa contenuti in un mandato di cattura emesso nel settembre 2019, quando era già in Italia: minaccia alla sicurezza nazionale, incitamento a manifestazione illegale, sovversione, diffusione di notizie false e propaganda per il terrorismo. Accuse false e inventate per punire un giovane ricercatore e attivista, che ha sempre agito alla luce del sole tanto in Egitto quanto in Italia.