Venezia 2020. “Preparations to be together for un unkown period of time”, nelle Giornate degli Autori rivela il talento di Lili Horvát

Nella selezione ufficiale de “Le giornate degli autori”, “Preparations to be together for an unknown period of time” (Preparativi per stare insieme un imprecisato periodo di tempo) è il secondo lungometraggio della regista ungherese Lili Horvát. Scritto con maestria, trasforma in suspense l’ossessione amorosa di una donna, interpretata dalla brava Natasa Stork. Una narrazione incalzante sui giochi mentali della protagonista tiene insieme un film fatto di pochi, semplici elementi.

Márta, una neuro-chirurga ungherese che ha una brillante carriera nel New Jersey, a un convegno negli USA conosce un collega suo connazionale. È colpo di fulmine. I due concordano un appuntamento poco dopo a Budapest, in un punto preciso del Ponte della Libertà. Per quest’amore lei è decisa a lasciare tutto e a trasferirsi nella sua città di origine, ma quando si presenta nel luogo indicato lui non arriva. La donna non si dà per vinta e rintraccia il collega nell’ambiente di lavoro, ma quando lo trova lui dice di non conoscerla. Traumatizzata dalla reazione inaspettata Marta sviene. Da quel momento il film diventa la storia dell’indagine psichiatrica alla quale Marta si sottopone per capire se è stato reale l’incontro che crede di aver vissuto, o è frutto della sua fantasia e se, in tal caso, lei soffre di un disturbo della personalità …

Una storia intima, di stampo psicanalitico che intriga come un giallo, mostrando quanto sia importante la proiezione nell’innamoramento. Tra immaginario e realtà, rileva come si possano costruire dentro di noi sogni ad occhi aperti, come sia labile il confine che separa l’amore dalla follia, pur calato in un ambiente normale, di individui che hanno un lavoro ad alto tasso di responsabilità e perizia.

Preparations To Be Together for An Unknown Period of Time (2020). Un film di Lili Horváth con Natasa Stork, Viktor Bodó, Benett Vilmányi, Zsolt Nagy, Péter Tóth, Andor Lukáts, Attila Mokos, Linda Moshier, Júlia Ladányi, Réka Pelsöczy. Genere Drammatico durata 95 minuti. Produzione Ungheria 2020.