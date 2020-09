“Nati 2 volte”, esce su Prime Video la storia vera di un transgender

E’ disponibile in streaming su PRIME VIDEO, “Nati 2 volte”, di Pierluigi Di Lallo. Tratto da una storia vera parla delle difficoltà inerenti all’identità sessuale e al cambio di genere, allo sforzo che costa rinascere con una natura nuova, non solo dal punto di vista psicologico, anche da quello pratico e burocratico. Condizione drammatica ancor più in un ambiente di provincia.

“Nati 2 volte” racconta di una famiglia di Foligno che, nel 1989, decide di trasferirsi a Milano perché non sopporta il giudizio della gente: ha vergogna di Teresa, la figlia che vorrebbe cambiare sesso. Lasciato il fidanzatino nella disperazione, lontano dagli occhi di coloro che la conoscevano bene, Teresa in città inizia il percorso della transizione di genere e diventa Maurizio. Dopo 25 anni Maurizio, affermato infermiere, è costretto a tornare al paese natale a causa della morte della madre. Vorrebbe farne a meno perché il passato, fatto di cattivi rapporti con gli altri, pesa. Però a causa dell’eredità che sua madre ha voluto intestargli a nome Maurizio, è obbligato a fermarsi e a sbrigare le pratiche necessarie a sancire la sua nuova realtà anche legalmente …

Fondato su fatti realmente accaduti, la storia degli ostacoli che deve affrontare chi attraversa la transizione di genere è interessante. In un’Italia in cui persistono ancora molti pregiudizi, il film trasmette un messaggio importante di rispetto e accettazione nei confronti della diversità. Soffre però di qualche ingenuità: alcuni personaggi sono costruiti con eccessi teatrali, la sceneggiatura a tratti si fa melodrammatica ed è priva di spontaneità. Fabio Troiano, il protagonista, non possiede – è il caso di dirlo – “le phisique du rõle”. Tuttavia, malgrado tali difetti, il film è onesto.

Nati 2 volte (2019) Un film di Pierluigi Di Lallo con Fabio Troiano, Euridice Axen, Marco Palvetti, Rosalinda Celentano, Lallo Circosta, Gabriele Cirilli, Catena Fiorello, Daniela Giordano, Riccardo Graziosi, Luigi Imola. Sceneggiato dal regista con Francesco Colangelo e Riccardo Graziosi. Prodotto da Gianluca Vania Pirazzoli e Oberon Media. Zenit Distribution . Genere Commedia, durata 89 minuti. In streaming su PRIME VIDEO