Giornata mondiale del migrante e del rifugiato, gli appuntamenti del Centro Astalli

Domenica prossima, 27 settembre, si celebra la Giornata del Migrante e del Rifugiato della Chiesa cattolica che Papa Francesco, nel suo messaggio, ha voluto dedicare agli sfollati interni.

Per questa occasione il Centro Astalli, con alcuni rifugiati che accompagniamo, è coinvolto in diversi iniziative.

In particolare ci fa piacere segnalarvi:

– domenica 27 settembre appuntamento alle 9.30 a via degli Astalli 14a per andare insieme a Piazza San Pietro all’Angelus. Saremo riconoscibili dallo striscione del Centro Astalli;

– per chi non andrà a San Pietro, dalle 10.30 circa su Rai 1, P. Camillo Ripamonti, presidente Centro Astalli, sarà ospite della trasmissione “A Sua Immagine”, per commentare le parole del Papa e i temi contenuti nel messaggio.

– Non mi chiamo rifugiato: una nuova trasmissione radiofonica realizzata in collaborazione con la Radio Vaticana che propone storie di rifugiati accolti dal Centro Astalli. Andrà in onda ogni sabato alle ore 17.05 a partire da domani, sabato 26 settembre, sulle frequenze 105.00 Fm e 103.8 Fm, digitalradio.it, canale tv 733, in podcast e su www.vaticannews.va

Buona Giornata del Migrante e del Rifugiato a tutti!