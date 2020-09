“Bergoglio o barbarie”. 1° ottobre presentazione libro Riccardo Cristiano

Giovedí 1° ottobre, a metà strada tra la giornata mondiale del rifugiato e la presentazione dell enciclica “fratelli tutti”, il libro “Bergoglio o barbarie” sarà presentato in uno dei luoghi simbolo dell’impegno per la fratellanza nella capitale, lo Spin time di Via Santa Croce in Gerusalemme. Si tratta di un edificio occupato dal 2013 e dove vivono più di 400 persone, tra le quali molti bambini. Numerosi i relatori previsti, come dettagliato nella locandina.