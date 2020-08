“Little Joe”, horror fantascientifico che arriva da Cannes

In uscita il 20 agosto nelle sale italiane, “Little Joe” narra di Alice, una scienziata nel campo della ricerca fitogenetica, che lavora in un laboratorio dove si studiano i vegetali e si creano specie botaniche mai viste. Alice e il suo team hanno dato vita a un nuovo fiore scarlatto che ha delle qualità stupefacenti: è capace di interagire emotivamente con l’uomo. La pianta, se conservata in un’atmosfera confortevole e se trattata con affetto, rende felice chi la coltiva. Così Alice decide di portarla a casa perché interagisca con suo figlio e le dà il nome di Little Joe. Col passare del tempo però accadono fatti inquietanti: l’umore del suo bambino si trasforma e anche alcuni tratti caratteriali dei colleghi, ma non sempre in meglio e con emozioni lontane dalla persona originaria. Alice ha paura di non riuscire a controllare Little Joe e teme i suoi effetti, perché la presenza silenziosa del fiore sembra ingigantire fragilità e disfunzioni presenti in ciascuno …

Le interpretazioni di questo horror, senza violenza, del tutto basato sulla suspense psicologica, sono molteplici perché la regista apre la porta a intuizioni e sottintesi, ma non dà una lettura chiara dei significati, restituendoli alla sensibilità di ciascuno. La felicità prodotta dall’interazione con un vegetale sembrerebbe suggerire l’importanza del rapporto positivo con l’intero creato a causa della nostra dipendenza da ogni forma di vita, ma nello stesso tempo l’omologazione dei sentimenti e l’assenza d’istintiva empatia tra umani, rileva il raccapriccio per un mondo massificato e innaturale. Una riflessione che gli studi sulla genetica non hanno esaurito.

In concorso a Cannes nel 2019, “Little Joe” dell’austriaca Jessica Hausner, è valso alla protagonista Emily Beecham il premio quale migliore attrice ed é stato designato Film della Critica dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani – SNCCI.