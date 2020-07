“Soccorrere è umano”, oggi la conferenza stampa di presentazione di ResQ-People Saving People

“Soccorrere è umano” è il tema principale della conferenza stampa di presentazione di ResQ-People Saving People che si tiene questa mattina, alle 11.30. E’ un progetto di ampio respiro che porta il nome dell’associazione che ha deciso di realizzarlo. Si tratta di un’iniziativa, come scrive la stessa ResQ, che “intende sostenere e realizzare attività sul soccorso e salvataggio delle persone in difficoltà in mare”. “I promotori dell’iniziativa – continua la nota dell’associazione – intendono dire basta allo stillicidio di vite umane nel Mediterraneo, sia di coloro che muoiono affogati, sia di coloro che vengono riportati nei lager libici”.

L’associazione, nata formalmente alcuni mesi fa e costituita già di 130 membri, avvia con questo primo appuntamento la sua attività pubblica. Alla conferenza stampa Interverranno Gherardo Colombo, già Magistrato e Presidente Onorario di ResQ – People Saving People, Luciano Scalettari, giornalista e Presidente di ResQ – People Saving People, Sara Zambotti, antropologa e giornalista e co-fondatrice di ResQ – People Saving People, Lia Manzella, progettista, fundraiser e membro del Direttivo di ResQ – People Saving People. Inoltre prenderà la parola, tramite collegamento da remoto, Filippo Grandi, Alto Commissario dell’Unhcr, l’agenzia Onu per i rifugiati.

Per collegarsi all’incontro:

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/82262608194?pwd=QmZzUnZWY01kTkdmczNKenNzbGVlZz09

Meeting ID: 822 6260 8194

Passcode: 775463