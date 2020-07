Fake news, discorsi d’odio, passione per la verità. 8 luglio, ore 18, videoincontro con Laura Nota e Roberto Reale

Un’alleanza tra i mondi dell’università e dell’informazione per contrastare le fake news e i discorsi d’odio. E’ questo il tema al centro del nuovo incontro proposto da Articolo 21 per ‘Un’ora con – Parole, non Pietre’, la serie di approfondimenti dedicati alla Carta di Assisi. Mercoledì 8 luglio alle ore 18 il videoincontro sarà introdotto da due comunicazioni della prof.ssa Laura Nota, docente all’Università di Padova dove è anche delegata ai temi dell’inclusione, e Roberto Reale, già giornalista Rai e oggi docente nell’ateneo veneto. Presenteranno i risultati della collaborazione da tempo in corso a Padova tra studiosi e giornalisti e che sono stati condensati anche in un libro, “La passione per la verità”, recentemente pubblicato da Franco Angeli.

Sarà anche l’occasione per riflettere su come l’informazione italiana possa concorrere a ridurre la vistosa distanza tra la realtà dei fenomeni sociali e la loro percezione collettiva che distorce il dibattito pubblico.

Questo il link per partecipare all’incontro: meet.google.com/xkv-jxsa-htv