“Modernissimo Berlinguer”. Diretta web 11 giugno

Giovedì 11 giugno dalle ore 16 con una Diretta Web sará presentato il Progetto di Università dell”Uguaglianza, centro di elaborazione e formazione per una nuova cultura politica della sinistra. L’11 giugno è il trentaseiesimo anniversario della scomparsa di Enrico Berlinguer: a lui sarà dedicata l’intera trasmissione per iniziativa dell’Università, in collaborazione con l’Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico. Pietro Folena, tra i promotori dell’Università, e Vincenzo Vita, Presidente dell’AMOOD, saranno tra i protagonisti delle riflessioni sul MODERNISSIMO BERLINGUER insieme a protagonisti d’eccezione come Luciana Castellina e Aldo Tortorella e a tanti altri ospiti. La trasmissione sará arricchita dalla visione di immagini di Berlinguer che ne ricostruiranno la traiettoria politica e umana secondo una idea di fondo: pur così lontane, ci sono nelle sue elaborazioni e nei suoi messaggi, soprattutto in quelle dell’ultimo Berlinguer, sollecitazioni straordinariamente attuali per una sinistra che volesse ripensare e ritrovare se stessa in sintonia con le domande del mondo d’oggi.