Il Teatro di Roma si avvia alla riapertura Da metà giugno un processo di riaperture stratificate

Dal 15 giugno il Teatro di Roma riapre alla città, agli artisti e al pubblico, tornando a essere luogo ‘da vivere’ in tutte le sue componenti: dal pensiero, alle prove, all’incontro, fino allo spettacolo, per un ritorno graduale attraverso un processo in tre tappe stratificate di riappropriazione dello spazio e dell’esperienza collettiva.

Il Teatro riparte dal suo cuore produttivo e riapre con gli artisti a ‘lavoro’ tra prove e provini. Dal 15 giugno, a tornare per primi, infatti, saranno proprio coloro che il teatro lo agiscono: compagnie, attori e attrici. Al Teatro Argentina iniziano i provini per la selezione del gruppo di interpreti che comporranno i prossimi cantieri produttivi del Teatro di Roma e le prove della compagnia diretta da Giacomo Bisordi per l’allestimento del nuovo spettacolo; mentre al Teatro India si avviano le prove dei nuovi debutti di Muta Imago con Sonora Desert, Industria Indipendente con Klub Taiga, e Frosini/Timpano con Ottantanove, tutte creazioni produttive che saranno in programma nella prossima Stagione. A questi primi ingressi si aggiungerà progressivamente l’entrata di altre compagnie e artisti in prova.

Inoltre, dopo l’ubiquità digitale di Radio India, Oceano Indiano riprende dal 19 giugno a irrorare il teatro in presenza, iniziando a lavorare ad una nuova versione del progetto radiofonico, questa volta più fisica, performativa e collettiva, a cadenza settimanale che inizierà a trasmettere dal 3 luglio.

Anche il Teatro Valle riapre alle mostre, dal 25 giugno, con un omaggio alla grande famiglia d’arte che tutto il mondo conosce e ammira, Il Valle racconta: da Scarpetta ai De Filippo è di scena il Teatro.

Dal 29 giugno riprendono spazio le attività partecipative con il pubblico, che trasformerà il Teatro Argentina in un luogo aperto di creazione e di coinvolgimento della città; e la Scuola Serale, con il coro di Monica Demuru e i Bagni di Suono di Pescheria, con cui il Teatro India allarga l’invito al pubblico per una ‘ricreazione’ di un tempo comune.

Questo percorso di riscoperta dell’esperienza teatrale cittadina ci condurrà finalmente davanti al palcoscenico, per ritornare di nuovo ad emozionare dal vivo con una programmazione straordinaria di spettacoli tra luglio e agosto. Dal 9 luglio, con preview il 2 luglio all’Argentina, si inaugura il ritorno del ‘teatro che riparte dal vivo’ con prime aperture al pubblico: spettacoli all’aperto al Teatro India e al Teatro Torlonia; ingressi contingentati al Teatro Argentina; progetti per l’infanzia; e la ripresa di collaborazioni come quella con Fuori Programma e Dominio Pubblico.

Il programma è in progressiva costruzione e verrà aggiornato con prossime comunicazioni.