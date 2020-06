Fazi editore. “Stoner” di John Williams. Straordinario ritratto di un uomo medio

“Stoner” è il cognome del protagonista di John Williams, che nel romanzo omonimo ne racconta il passaggio dall’inizio alla morte. Docente universitario, chiamato con l’appellativo di famiglia come accade nella realtà. Personaggio – simbolo, vissuto nella prima metà del Novecento, figlio di contadini, affrancatosi dal destino del massacrante lavoro dei padri, riuscendo per istinto a sentire l’importanza degli studi letterari, sposato e padre di una figlia, Stoner affronta con rassegnazione traversie professionali e sentimentali.

Marito frustrato, padre molto mediocre, amante che non sfida le convenzioni. Uomo nella norma il quale, senza spendersi troppo o troppo poco, non osa per vigliaccheria le occasioni della vita, ma assolve le responsabilità del lavoro e del rispetto del prossimo, meriti che rendono dignità a qualsiasi esistenza. Sarebbe, a prima vista, la biografia di un individuo noioso: uno che non viaggia, non ha curiosità, sopporta una moglie che non lo ama e non lo stima senza tentare di cambiare situazione, lasciando il conto da pagare alla propria figlia. Una biografia dove non ci sono eventi ma rinunce continue.

Eppure il fascino segreto di questo romanzo, scritto con divina liricità, è proprio quello di raccontare con empatia profonda l’esistenza di un uomo normale, come tanti, nel quale il lettore medio può ritrovarsi. John Williams rappresenta con empatia la fatica di un passaggio senza lode e senza infamia, dal tranquillo istintivo comportamento che ci pone domande sul senso della nostra vita.

Uno stile calmo, fluido, segnato dalla tenerezza verso la condizione del vivere, ci fa conoscere e amare il personaggio di Stoner e i suoi limiti, antieroe narrato nei dettagli con profondità psicologica. Un’esistenza straziante e mediocre è materia straordinaria di questo romanzo che fa di John Williams – autore che in vita non ha avuto molto successo, non ha scritto molto ma quasi solo capolavori – uno degli scrittori più grandi del secolo ventesimo.

Autore: John Williams

Titolo: Stoner

Data Pubblicazione: 16-01-2020