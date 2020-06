Cannes 2020. Presentata da Thierry Frémaux e Pierre Lescure la selezione ufficiale

In una conferenza stampa in streaming a Parigi, presso il cinema UGC Normandie, Thierry Frémaux ha reso pubblici i titoli che sarebbero andati al festival di Cannes 2020, se non fosse stato annullato per il lockdown. Il Presidente del Festival Pierre Lescure e il delegato generale Thierry Frémaux hanno illustrato la selezione ufficiale dell’edizione 73 priva delle tradizionali sezioni, composta di 56 film ,contro 59 del 2019, provenienti da 147 Paesi. Sedici quelli realizzati da registe donne, contro 14 lo scorso anno. Grande attenzione agli esordienti, con 15 opere prime. Nessun italiano. Nulla è stato detto di “Tre piani” di Nanni Moretti, che si vociferava fosse piaciuto a Frémaux e inserito in concorso. C’è chi afferma che Moretti stia valutando la mostra del cinema di Venezia o ancora Cannes, ma nel 2021.

I film scelti ora andranno in sala – in Francia a partire dal 22 giugno – con un segno distintivo: il “bollino dorato” della kermesse sulla Costa Azzurra. “La selezione è qui ed è bella” ha affermato Frémaux, lasciando intendere che il cinema cannense, nonostante il lockdown, non è certamente morto. E ha specificato orgoglioso di aver ricevuto 2.067 lungometraggi, un record assoluto nella storia di Cannes. Di seguito tutti i titoli che sfortunatamente non han potuto andare sugli schermi davvero grandi del festival.