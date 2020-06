Bianca Maria Sparano inventa un ricettario solidale

Introdotto da Laterzagorà Napoli e l’Associazione Culturale Onlus A Voce Alta (presieduta da Marinella Pomarici), sarà presentato domani – martedì 16 giugno – alle ore 18 a “Casa Tolentino”, il libro #iorestoacasa #acucinare (Guida Editori), a cura di Biancamaria Sparan18. L’idea del volume nasce in pieno lockdown, da uno scambio di ricette tra amici, parenti e colleghi che ha superato anche i confini nazionali. Una pratica spontanea, cordiale e quotidiana che ha unito molti durante il delicato periodo appena trascorso. Come scritto da Sergio Brancato, si tratta di un “abbecedario gastronomico, un catalogo di piatti casalinghi che reca con sé il gusto immaginario di pranzi e cene in famiglia o tra amici”. Il ricavo delle vendite sarà devoluto al Policlinico Federico II.

A presentare l’iniziativa – che si svolgerà nella imponente struttura di Napoli, che con i suoi giardini e terrazzi è parte del complesso monastico del ‘600 di San Nicola da Tolentino sulla collina di S. Martino – la responsabile delle pagine delle pagine di Cultura del Corriere del Mezzogiorno, Mirella Armiero; per un evento, ovviamente, “a porte chiuse”, al quale parteciperanno i componenti della Community Resistenza – “Ti conosco Mascherina”