Venezia 2020. Cicutto: “Una mostra cinematografica di qualità dal 2 al 12 settembre”

Roberto Cicutto, nuovo presidente della Biennale di Venezia, in un’intervista a RaiNews24, ha confermato che la 77ma mostra internazionale d’arte cinematografica cadrà nel 2020 dal 2 al 12 settembre, anche se con una formula in via di definizione della quale si sta occupando il direttore Alberto Barbera. Cicutto ha precisato che ci sarà probabilmente una riduzione di titoli trasmessi in più sale; che i giornalisti internazionali che non potranno essere presenti usufruiranno dello streaming per le conferenze stampa; che vedremo meno star ma saranno garantite tutte le misure di sicurezza e, soprattutto, si tratterà di una mostra di qualità. Un particolare che dimostra come “non tutto il male venga per nuocere”. Notizia tanto più lieta e inaspettata se consideriamo che Roberto Cicutto aveva pochi giorni fa dovuto annunciare che, a causa delle difficoltà incontrate dai partecipanti, era stato deciso uno slittamento al prossimo anno della 17ma Mostra internazionale di Architettura.

La manifestazione al Lido era stata annunciata anche dal sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro e dal governatore del Veneto, Luca Zaia, che fa parte del CDA e ha chiarito come la situazione, rispetto alla mostra di Architettura, fosse diversa. Ora non resta che sperare che i dati sull’epidemia continuino a essere in fase discendente e le misure di protezione dal virus siano rispettate in tutta Italia, per impedire qualsiasi nuovo infelice ritorno al lockdown. Venezia 2020 sarebbe la prima rassegna cinematografica internazionale a svolgersi in questa delicata fase sperimentale, diventerebbe così modello per festival analoghi e obbligati a fronteggiare il contagio. Una grande sfida dato che é la prima volta che con guanti, mascherine, misure di sanificazione, disinfettanti, pulizia e distanziamento fisico, si fa barriera a un virus, durante un evento che obbligatoriamente è destinato a richiamare una concentrazione efficace di esseri umani.