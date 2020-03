La detenzione di Patrick Zaki nell’Egitto di Al Sisi. 25 marzo alle 18.30 dibattito diretta Facebook

A 48 giorni dall’arresto di Patrick Zaki, studente egiziano dell’Università di Bologna del Master Gemma (Women’s and Gender Studies) le condizioni della sua detenzione nelle carceri egiziane appaiono sempre più drammatiche: le ultime notizie sulle sue condizioni risalgono all’11 marzo e l’attenzione internazionale è tutta rivolta al contrasto alla diffusione del Covid-19 (una minaccia ancora di più pericolosa per Patrick che soffre d’asma).

Le mobilitazioni nelle piazze che per settimane hanno chiesto la sua liberazione sono inevitabilmente sospese ed è nostro compito non far calare l’attenzione sul suo caso. Dal 7 febbraio, giorno del suo arresto, abbiamo ascoltato molte promesse da parte delle istituzioni italiane e internazionali ma, al di là della presenza alle prime udienze sulla detenzione preventiva di Patrick Zaki, non sono state assunte iniziative più ampie e di segno critico sul piano diplomatico nei confronti dell’Egitto, uno Stato con il quale l’Italia e l’Europa, anche dopo l’assassinio di Giulio Regeni, hanno continuato a fare enormi affari economici, militari, sui rimpatri e la gestione dei flussi migratori.

Eppure nell’Egitto di Al Sisi ci sono migliaia di detenuti politici come Patrick (reo, secondo l’accusa, di aver fatto propaganda sovversiva e diffuso notizie false su Facebook), le libertà politiche e di stampa sono costantemente attaccate e giornalisti, politici d’opposizione, avvocati, attivisti, temono ogni giorno per la propria vita. Proprio il 18 marzo, ad esempio sono state arrestate quattro persone – poi rilasciate il giorno seguente – tra cui tre familiari di Alaa Abdel Fatah (volto simbolo delle rivolte di Piazza Tahrir) e Rabad al Mahdi (nota per essere stata tutor di Giulio Regeni) mentre protestavano contro il divieto di poter incontrare i detenuti a causa delle misure di contrasto al coronavirus. Qual è dunque il contesto sociale e politico in cui è maturato l’arresto di Patrick Zaki? Qual è lo stato dei diritti umani in Egitto? Quali sono gli interessi geopolitici dietro le relazioni con l’Egitto? A queste e ad altre domande proveremo a rispondere attraverso questa discussione, per non smettere mai di chiedere che Patrick venga liberato e possa tornare al più presto a studiare nella città di Bologna.