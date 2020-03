La Francia oggi viaggia intorno agli ottomila casi di coronavirus. Quasi 2.600 i ricoverati in ospedale, 5.000 i guariti o rientrati a casa, settecento persone in rianimazione. Il ministro della Salute Olivier Véran ha confermato che sono state adottate “le stesse misure di contenimento in vigore in Italia e Spagna“. E come accadde in Italia con la fuga verso Sud, […]