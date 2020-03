Quanti sono i giornalisti minacciati in Italia?

Quanti sono in Italia i giornalisti che hanno subito quel genere di intimidazioni, minacce, ritorsioni, abusi che si configurano come violazioni del diritto all’informazione? Una fonte internazionale autorevole, in cinque anni ne ha contate 29, un’altra italiana ne ha contate 157 in due soli di quei cinque anni e invece l’osservatorio di Ossigeno per l’informazione ne ha elencato 523 in quei due anni e 1886 negli stessi cinque anni in cui altri ne hanno segnalato 29. Le diversità di valutazione sono dunque enormi e non possono coesistere senza informazioni che spieghino, o quanto meno aiutino a capire a che cosa sono dovute.

Ossigeno da molti anni ha spiegato in modo trasparente quali dati raccoglie, come li raccoglie, con quale metodo, con quali strumenti, con quali e quanti osservatori impegnati a cercarli, e a quali verifiche sottopone i singoli casi per convalidarli. Le stesse informazioni non sono fornite dalle altre fonti e ciò disorienta chi vuole capire come vanno veramente le cose in Italia. Per comporre un quadro più comprensibile dei dati disponibili e delle loro specifiche, Ossigeno ha avviato un’analisi comparata e presenta qui i primi risultati. ASP

Consiglio Europa. 29 alert in 5 anni sulla Piattaforma

Ministero dell’Interno. 157 minacciati in due anni

Ossigeno. 472 minacciati rilevati nel 2019, 23% donne, 24% intorno a Roma

Ossigeno. La Tabella con i nomi dei minacciati

Ossigeno. I dati sui minacciati letti al Festival di Sanremo. Video