“Verdi va pensiero” – di Yannis Hott, con Mario Mattia Giorgetti

Yannis Hott, autore e regista già conosciuto al pubblico di “Cinematocasa” della storica via Maqueda di Palermo, per avervi presentato “Leonardo e Salaì, Diario intimo”, e “La Vendetta dei Tonni”, proporrà il 20 aprile, ore 20.30, in prima assoluta italiana, “Verdi, Va pensiero !”, ovvero “La Mascherata Sociale”, monologo sulla vita intima del “Cigno di Busseto”, da conoscere per tanti particolari inediti scoperti dall’autore, affidato all’interpretazione dell’attore -regista Mario Mattia Giorgetti, per il quale l’autore ha scritto appositamente l’opera.

Prodotto dalla “Fondazione Carlo Terron”, in collaborazione con il periodico Sipario, la regia interpretativa, affidata allo stesso Giorgetti, mette in evidenza a momenti di sofferenza di Verdi sui quali Verdi ha immerso il suo talento creativo, a momenti in cui Verdi dimostra capacità imprenditoriali, tanto da dare una svolta manageriale al melodramma.

Infine, la regia farà conoscere la generosità di un Verdi umano verso i poveri, deducibile dal suo testamento.

La durata dell’evento è di circa un’ora.