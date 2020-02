Inpgi. Tutti gli eletti

Si sono concluse le operazioni di voto per il rinnovo degli organi statutari della Gestione principale e della Gestione separata dell’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (Inpgi).

Riportiamo di seguito i nomi degli eletti negli organi collegiali (50 giornalisti attivi non titolari di pensione diretta e 10 giornalisti pensionati in Consiglio generale; 5 componenti del Comitato amministratore della Gestione separata; 6 Sindaci per la Gestione principale, 3 effettivi e 3 supplenti; 2 Sindaci per la Gestione separata, 1 effettivo e 1 supplente).

Si ricorda che per quanto riguarda i giornalisti attivi in Consiglio generale l’elezione è avvenuta su base regionale. Per i pensionati in Consiglio generale, per i Collegi dei sindaci e per il Comitato amministratore della gestione separata si è votato per collegi nazionali.

CONSIGLIO GENERALE ATTIVI

Piemonte: Giovanni Armand-Pillon, Daniele Mauro Cerrato.

Valle D’Aosta: Benoit Girod.

Lombardia: Marina Macelloni, Domenico Affinito, Guido Franklin Besana, Claudio Scarinzi, Andrea Cremonesi, Gabriella Piroli, Daniela Dirceo, Antonello Capone, Daniela Stigliano, Andrea Montanari, Davide Bertani, Nicola Alessio Borzi.

Veneto: Massimo Zennaro, Giulia Cananzi.

Trentino Alto-Adige: Gianfranco Piccoli, Giuseppe Marzano.

Friuli Venezia Giulia: Andrea Bulgarelli

Liguria: Luca Di Francescantonio.

Emilia Romagna: Marco Girella, Gianluca Zurlini.

Marche: Rosalba Emiliozzi.

Toscana: Olga Mugnaini, Simona Poli.

Umbria: Sergio Casagrande.

Abruzzo: Antimo Amore.

Lazio: Goffredo De Marchis, Ida Baldi, Antonella Baccaro, Elena Polidori, Paolo Trombin, Cristiano Maria Fantauzzi, Stefano Polli, Francesca Altieri, Roberta D’Angelo, Andrea Rustichelli, Giovanna Carla Rondinelli.

Campania: Antonella Monaco, Alfonso Pirozzi.

Calabria: Carlo Maria Parisi, Raffaella Salamina.

Puglia: Pietro Ricci, Michele Peragine.

Basilicata: Gianluca Boezio.

Sicilia: Francesco Nuccio, Vincenzo Lombardo.

Sardegna: Pier Sandro Pillonca.

Molise: Michaela Marcaccio.

CONSIGLIO GENERALE PENSIONATI

Marina Cosi, Silvia Garambois, Romano Bartoloni, Marina Sbardella, Massimo Alberizzi, Gianpaolo Boetti, Giuseppe Gulletta, Paola Cascella, Pietro Treccagnoli, Donato Sinigaglia (FVG: Villotta 576, non eletto)

COLLEGIO SINDACALE GESTIONE PRINCIPALE

Sindaci effettivi: Enrico Castelli, Pierluigi Franz, Savino Cutro.

Sindaci supplenti: Luigi Ronsisvalle, Marco Esposito, Giuseppe Mazzarino.

COMITATO AMMINISTRATORE GESTIONE SEPARATA

Massimo Marciano, Nicola Chiarini, Stefania Di Mitrio, Orazio Raffa, Ezio Ercole (FVG: Bulgarelli 364, non eletto)

COLLEGIO SINDACALE GESTIONE SEPARATA

Sindaco effettivo: Olimpia De Casa

Sindaco supplente: Lucio Maria Musolino.

Le graduatorie finali, con i voti riportati da ciascun candidato, sono pubblicate sul sito web dell’Inpgi (qui il link diretto).