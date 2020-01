Teatro Vittoria. “Belvedere. Due donne per aria”, tragicommedia che ricorda come la “diversità” non esista.

“Belvedere. Due donne per aria” è una tragicommedia, oltre che interpretata, scritta e diretta da Anna Mazzamauro, che ci ricorda come la diversità non esista perché ciascuno di noi è unico. Quel “per aria” fa pensare a uno stato di continua precarietà, ma è anche una situazione universale, se guardiamo la vita con la saggezza del distacco, dall’alto di un belvedere

Racconta di Santa (interpretata dalla incredibilmente vitale, brava e simpatica Anna Mazzamauro) la quale sembra uscita da una tela di Fernando Botero. Santa, una “donna sui generis” non solo per la stazza, incontra sul terrazzo di un palazzo dove è andata a stendere la biancheria, Graziadio (cui presta corpo e voce un’efficace e disinvolta Cristina Bugatty) un transessuale che è fisicamente il suo opposto: altissimo, magrissimo, efebico. Le due sono tanto differenti nell’aspetto, quanto accomunate dalla loro difformità e dal bisogno di vivere come accettabile e naturale, una vita che agli altri sembra trasgressione. A causa della loro diversità hanno accomunato quel biasimo che le ha ferite e incanalate alla solitudine.

Sul tetto del terrazzo, sventato da Santa un impulso suicida di Graziadio, si raccontano la fatica del vivere, la difficoltà dei rapporti familiari, le delusioni sentimentali, lo sfinimento del meretricio e la necessità del rispetto, il non saper come e a chi dire “esisto anch’io”, il traguardo della morte. Le due diventano amiche. Graziadio ritrova attraverso la plebea sana ironia di Santa, irresistibile signora del Belvedere, la sua “normalità” scoprendosi accettata, pur se l’accoglienza di un singolo non può supplire quella sociale. Sul Belvedere con loro c’è Beethoven, musicista sordo che tuttavia “sente” vibrare le loro emozioni e le accompagna interloquendo con il suo contrabbasso, mentre assiste a un crescendo inaspettato che le unirà fino all’ultimo respiro

