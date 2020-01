Spot Salvini. Usigrai: “Rai rischia multa salata. Chi pagherà?”

“Una “opera d’arte” che rischia di costare una multa salata alla Rai. E nel caso chi la pagherà? Le casse della Rai, e quindi i cittadini, o l’ “artista” Bruno Vespa che ha furbescamente usato il promo per dare una vetrina prestigiosa e seguitissima (l’intervallo della partita) a un leader politico alla vigilia di elezioni delicatissime? Forse anche in questo caso si farà appello alla “libertà artistica” per giustificare questo sfregio ai principi di pluralismo sui quali è fondato il Contratto di Servizio”. Lo scrive l’Usigrai in una nota.