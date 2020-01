Si terrà a Roma il sinodo dell’informazione “Carta di Assisi: ponti, non muri”

Nella riunione del Direttivo di Articolo 21 tenutasi il 15 gennaio, dopo aver consultato relatrici, relatori e partecipanti già confermati, sulla base di valutazioni di calendario e di pratica, si è deciso che il Sinodo dell’informazione “Carta di Assisi, Ponti non muri” si terrà a Roma, coinvolgendo credenti di diverse fedi e non credenti, in un itinerario che toccherà diversi luoghi simbolici della città. Le date saranno definite nei prossimi giorni e comunicate nel più breve tempo possibile, per dar modo a tutte e tutti di organizzarsi.

Sono confermate le presenze indicate nel programma previsto per Assisi, e l’incontro sarà arricchito da ulteriori partecipazioni che stiamo concordando in queste ore.