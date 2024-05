0 0

Nasce il Premio Riccardo Laganà – Biodiversity, Sustainability, Animal Welfare, nell’ambito del Premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo under 30. Il Premio Laganà, alla sua prima edizione, è stato assegnato a Caterina Tarquini e Francesca Sapio, autrici di un progetto d’inchiesta che è stato selezionato da un’apposita giuria presieduta da Sabrina Giannini, giornalista e autrice televisiva, nonché amica di lunga data di Laganà.

Il Premio, fortemente voluto dalla RAI e affidato all’associazione Amici di Roberto Morrione, è nato su sollecitazione di familiari, amici e colleghi per ricordare Riccardo Laganà, Consigliere d’Amministrazione della Rai, morto improvvisamente la scorsa estate.

“Intitolare a Riccardo Laganà questo premio – dice l’Amministratore Delegato Rai, Roberto Sergio – non è solo doveroso, ma è un omaggio riconoscente a un uomo Rai che si è sempre speso con grande passione e determinazione per la sua Azienda e per il bene comune, anche in ambiti, come quello del rispetto dell’ambiente e della natura, in cui il Servizio Pubblico si riconosce e del quale si fa testimone, nel segno di valori che devono diventare patrimonio comune e bene da custodire con cura”.

Un Premio dedicato alla biodiversità, sostenibilità e benessere animale

Eletto rappresentante dei dipendenti in CdA Rai, Riccardo Laganà è stato attivista e volontario nel campo della tutela e della salvaguardia degli animali e dell’ambiente. Collaborava con diverse associazioni, dedicandosi, in particolare, alla formazione e agli aspetti divulgativi per lo sviluppo di una cultura del rispetto di animali e ambiente.

Sul solco di questo impegno e anche rispondendo alla sollecitazione delle principali associazioni italiane per la tutela degli animali e dell’ambiente, la Rai ha quindi deciso di istituire un premio al giornalismo di qualità, a difesa della biodiversità, della sostenibilità e degli animali.

Giornalismo di qualità per l’ambiente e gli animali. L’esperienza del Premio Morrione a supporto del nuovo Premio Laganà

All’aspetto animalista e ambientale si unisce un’altra sensibilità di Riccardo Laganà: il giornalismo investigativo che, prima da dipendente e poi da Consigliere di Amministrazione RAI, aveva sempre promosso e riconosciuto come elemento fondamentale del servizio pubblico. Nella realizzazione di questo nuovo concorso, la Rai ha perciò coinvolto gli organizzatori del Premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo, riservato agli under 30 e promosso dalla stessa Rai insieme all’associazione Amici di Roberto Morrione. Il Premio Morrione offre ai giovani giornalisti l’opportunità unica di realizzare un’inchiesta con il supporto di un team di giornalisti ed esperti e il contributo in denaro di cinquemila euro per la sua produzione. Laganà seguiva con attenzione il Premio Morrione, apprezzando la scelta di investire sui più giovani e sul giornalismo d’inchiesta.

Il progetto di inchiesta vincitrice del “Premio Riccardo Laganà. Biodiversity, Sustainability, Animal Welfare” è stato selezionato, tra quelli a tema ambientale e animalista ricevuti per la 13a edizione del Premio Morrione, da una giuria presieduta da Sabrina Giannini, autrice e conduttrice della trasmissione d’inchiesta “Indovina chi viene a cena” su Rai 3, e composta da: Sara Segatori, giornalista TG3 Rai, Laura Fabbri, amica e sostenitrice causa ambientale e animalista, Vittorio Di Trapani, Presidente FNSI, Valentina Laganà, sorella di Riccardo, Fabio Digiglio, dipendente Rai e amico di Riccardo, Francesco Cavalli e Giovanni Celsi, rispettivamente Segretario Generale e Presidente dell’associazione Amici di Roberto Morrione.

Il Team di Tutor a supporto delle autrici

Sara Segatori sarà la tutor giornalistica delle giovani autrici Caterina Tarquini e Francesca Sapio, che potranno contare anche sulla supervisione di Sabrina Giannini, riconosciuta esperta del tema d’indagine, e dei tutor tecnici del Premio Morrione (avvocato Giulio Vasaturo, tutor legale; Francesco Cavalli, tutor audio-video; Pietro Ferri, tutor Musicale).

Al momento il soggetto d’inchiesta resta top secret. Al termine dei 5 mesi di produzione, l’inchiesta verrà presentata a Torino a fine ottobre durante le Giornate del Premio Roberto Morrione.

