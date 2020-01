Presentato “Villetta con ospiti”, noir psicologico e di denuncia sui rischi della cosiddetta “legittima difesa”

“Villetta con ospiti” di Ivano di Matteo, film in uscita il 30 gennaio, è un noir psicologico e insieme denuncia sociale. Pur senza accuse e giudizi politici, il film affronta il tema della cosiddetta “legittima difesa” e il rischio che essa possa diventare offesa, quando scappatoie e giustificazioni favoriscono la violenza bruta che è in ciascuno: quella violenza autorizzata per legge, ultimamente con modifiche salviniane, nate dalla paura, dall’eccesso di autoconservazione e vendetta. Inframmezzato da flash che raccontano di animali e cacciatori, “Villetta con ospiti” mostra come il nostro bestiale istinto di sopravvivenza sia capace, in una situazione senza saldi valori, di calpestare l’etica, la fede religiosa e le relazioni affettive.

Tutti molto bravi gli attori che interpretano credibilmente una vicenda corale. Tra loro Cristina Flutur, Palma d’oro a Cannes per “Oltre le colline” di Cristian Mungiu. Ivano di Matteo, che ha diretto con plausibilità e fluidità la storia, ha spiegato in conferenza stampa che sebbene i suoi intenti non fossero “strettamente politici”, ogni regista affrontando i temi del sociale fa politica e, riguardo alla questione della difesa personale, voleva soprattutto rendere evidente l’ombra segreta e incontrollabile che può scatenarsi in ciascuno: “Io per primo – ha affermato – preferisco non avere nessuna arma in casa”.

La storia è di una ricca famiglia del nord-est italiano e del loro microcosmo sociale. Il marito ha un’amante di colore ma è geloso della figlia cui piace un ragazzo rumeno; la moglie depressa si rifugia nelle feste di beneficenza parrocchiali, ma è delusa dal prete che ha rapporti amorosi. La figlia contesta i genitori. Dietro l’apparente ipocrisia, la loro ombra interna è orrenda. L’egoismo, caratteristica anche del prete e del poliziotto, domina l’ambiente e, per caso, si riversa su una famiglia d’immigrati quando una notte qualcuno spara in preda a quel “grave turbamento” che alcuni invocano a scusante della propria impulsività. Allora la vera natura dei personaggi emerge in tutta la sua evidenza, mentre si trovano per istinto impegnati a salvarsi, speculando sulle regole di una legge più permissiva nei confronti della violenza privata a scopo di difesa.