“Ponti e non muri”. Dal 24 al 26 gennaio Assisi il ‘sinodo dei giornalisti”. IL PROGRAMMA (in aggiornamento)

Dal 24 al 26 gennaio ad Assisi si terrà una tre giorni promossa da Articolo21 e dalla Rivista San Francesco dal titolo “Ponti e non muri”. Un ‘sinodo dei giornalisti’ con numerosi interventi di associazioni, giornalisti, esponenti del mondo religioso e laico. Di seguito pubblichiamo una prima bozza di programma (in aggiornamento)

Venerdì 24 gennaio

Ore 15.00 salone papale.

Saluto introduzione di padre Mauro.

Saluti istituzionali di Andrea Martella, sottosegretario all’Editoria, Stefania Proietti, sindaca di Assisi, Raffaele Lorusso, segretario Fnsi, Guido D’Ubaldo, segretario Odg

Coordina Elisa Marincola, portavoce Articolo21

“Da Assisi ad Assisi”. Padre Enzo Fortunato, portavoce Sacro Convento e Roberto Natale, coordinatore Comitato tecnico-scientifico Articolo 21 introducono al percorso promosso per arrivare al convegno

A seguire: Antonio Spadaro, direttore di Civiltà Cattolica, Alessandra Trotta, moderatora valdese.

l’Amministratore Delegato Rai Fabrizio Salini, Lucia Annunziata direttrice di Huffington Post, Riccardo Noury portavoce Amnesty Italia.

Dopo la lettura di un tema di una ragazza afghana della comunità di Chiorazzo interverrà la famiglia di Antonio Megalizzi.

Concluderà Beppe Giulietti, presidente Fnsi.

Ore 19 visita guidata nella Basilica di Assisi.

20 21,30 cena libera.

Ore 21,30 presentazione Fondazioni Megalizzi, Siani, Luchetta, Rocchelli, Cucchi, coordinati da Borrometi.

Partecipano Domenico e Annamaria Megalizzi, Ilaria Cucchi, Fabio Anselmo, Paolo Siani.

Per la prima volta insieme le diverse fondazioni.

Sabato 25 gennaio



Ore 9,30. Introduce padre Enzo.

Comunicazioni di Paolo Ruffini, ministro dicastero comunicazioni Vaticano, Vincenzo Morgante, direttore Tv 2000, Antonio Di Bella, direttore Rainews24, Vittorio Di Trapani, segretario Usigrai, Alessio Falconio, direttore Radio Radicale Giuseppe Carboni, direttore Tg1, Giuseppina Paterniti, direttore Tg3, la giornalista Tiziana Ferrario.

A seguire le testimonianze dei cronisti minacciati: Federica Angeli, Nello Scavo, Paolo Berizzi, Asmae Dachan, Sara Lucaroni, Angela Caponnetto, Claudio Silvestri, Donato Ungaro.

Ore 13.00. Breve pausa

Ore 14.00. Ripresa dei lavori. Testimonianze delle associazioni che contrastano il linguaggio dell’odio

Valerio Cataldi e Paolo Barretta con video per carta di Roma.

Monica Andolfatto, Alessandra Mancuso per il manifesto di Venezia.

Silvia Garambois per Giulia.

Renato Parascandolo per concorso Articolo 21.

Testimonianze licei Assisi e Orvieto.

Giovanna Pugliese con i video della campagna “Io non odio”.

Giulio Vasaturo ricorderà Domenico D’Amati.

Vincenzo Vita sulla iniziativa europea per la “Carta di Assisi”.

La Prof. Laura Nota presenterà iniziativa di Padova.

Sindaco di Levico annuncia iniziativa contro odio.

Ronchi annuncia panchina della memoria.

Roberta De Maddi parlerà della Carta di Napoli.

Mattia Motta lancerà campagna equo compenso.

Ragazze e ragazzi della comunità di Chiorazzo leggeranno i temi che hanno preparato per questo appuntamento.

Padre Guidalberto Brombolini illustra iniziative sua comunità in Toscana.

Vannino Chiti annuncia iniziative centro intercettazioni centro interconfessionale Firenze …..



Ore 19,41 minuto di silenzio con fiaccole in collegamento tv con Fiumicello per ricordare i quattro anni dal sequestro di Giulio Regeni.

Al termine intervento Flavio Lotti, portavoce Tavola della Pace che annuncerà Marcia Pace 2020.

Esecuzione del brano dedicato a Sacco e Vanzetti da parte dei musicisti Nicola Alesini e Patrizia Bovi.

Domenica 26 gennaio

Ore 9,30 sala stampa: prosecuzione dibattito, spazio ai presidi regionali, votazione documento.

Intervento Ruth Dureghello sulle parole dell’odio, del razzismo, dell’antisemitismo…

Ore 12.00 davanti alla sala stampa installazione panchina della memoria alla vigilia della giornata del 27 gennaio.

Saranno con noi il vescovo Sorrentino, Ruth Dureghello, padre Mauro Gambetti, la sindaca di Assisi, Sandro Ruotolo e Paolo Borrometi che, insieme a Leali delle notizie di Ronchi, hanno promosso iniziativa.