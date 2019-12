Puglia. Busta con due proiettili a Mimmo Carrieri

E’ Roma, dopo Treviso e Genova, ad accogliere la grande retrospettiva italiana dedicata alla fotografa austriaca Inge Morhat (Graz 1923 – New York 20102) con 140 opere esposte, in bianco e nero, e con decine di documenti originali, che resterà aperta al pubblico dal 30 novembre 2019 al 19 gennaio 2020. Curatori della mostra sono […]

Vittorio Sgarbi non ripete mai uno spettacolo uguale, così la sua presa di posizione davanti al pienone del teatro Vittoria sulla sospensione del prestito dell’Uomo Vitruviano di Leonardo al Museo del Louvre è del tutto estemporanea: “L’uomo Vitruviano può serenamente viaggiare, non è fragile, non corre rischi – s’infervora il critico teatrale – non prestarlo […]