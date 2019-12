On line il bando della quarta edizione della Biennale College Teatro di Venezia

Prende il via giovedì 19 dicembre la quarta edizione della Biennale College Teatro con la pubblicazione sul sito della Biennale di Venezia (www.labiennale.org), presieduta da Paolo Baratta, del bando dedicato a giovani registe e registi under 30. Il bando scade domenica 19 gennaio 2020.

Secondo il disegno di Antonio Latella, direttore del Settore Teatro, Biennale College Registi si sviluppa nell’arco di un biennio (2020-21), strutturandosi in più fasi di selezione fino alla proclamazione finale di un unico regista vincitore cui è destinato il premio di produzione (fino a un massimo di 110.000 euro). Il regista svilupperà il suo spettacolo con il tutoraggio dello stesso Antonio Latella per presentarlo nell’ambito della Biennale Teatro 2021.

Le registe e i registi italiani tra i 18 e i 30 anni che vorranno partecipare al bando dovranno proporre un proprio progetto inedito con un numero di attori variabile da un minimo di due a un massimo di cinque. Tra i primi progetti ammessi, Antonio Latella effettuerà una selezione di registi che incontrerà nel mese di marzo 2020 a Venezia; i registi selezionati durante l’incontro verranno convocati poi il mese successivo per presentare una parte del loro progetto (tra 5 e 10 minuti). Da qui risulteranno i nomi di quanti parteciperanno alla fase finale, che avrà luogo nel corso del 48. Festival Internazionale del Teatro (29 giugno > 13 luglio 2020). I registi ammessi alla fase finale presenteranno la prima parte del loro lavoro (da 20 a 30 minuti). Da quest’ultima prova emergerà il vincitore del premio previsto dal bando.



Sarà nel corso del 2021, infine, che il regista vincitore realizzerà il suo spettacolo, definendolo e sviluppandolo in tutti i suoi aspetti con il tutoraggio di Antonio Latella e dei suoi collaboratori; lo spettacolo verrà infine presentato nell’ambito del 49. Festival Internazionale del Teatro.

Leonardo Lidi ha vinto il primo bando, che copriva il biennio 2017-18, presentando Spettri di Ibsen all’interno del 46. Festival Internazionale del Teatro; Leonardo Manzan è stato il vincitore del secondo bando, per il biennio 2018-19, e ha realizzato Cirano deve morire presentato nel 47. Festival Internazionale del Teatro; Marina Badiluzzi, neo vincitrice del bando 2019-20, metterà in scena Anastasia, ispirato a uno dei più famosi e appassionanti scambi di identità del ‘900, debuttando il prossimo luglio nell’ambito del 48. Festival Internazionale del Teatro.

Biennale College è un’esperienza innovativa che dal 2012 integra tutti i Settori della Biennale di Venezia – Cinema, Danza, Musica, Teatro – per promuovere giovani talenti offrendo loro di operare a contatto di maestri per la messa a punto di creazioni.

Oltre al bando registi, sono online anche i bandi per giovani danzatori e coreografi, con scadenza il 16 gennaio 2020 quello per coreografi e il 23 gennaio quello per danzatori. Tutti i dettagli dei bandi di Biennale College si trovano all’indirizzo: https://www.labiennale.org/it/biennale-college.

Biennale College, realizzato dalla Biennale di Venezia, ha il sostegno del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale dello Spettacolo e della Regione del Veneto.