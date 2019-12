Leo de Berardinis oggi. A cura di Laura Mariani e Cristina Valenti.

Edito dalla casa editrice USHƎR (Alma Mater Studiorum A.D. 1088) Culture Teatrali. Studi, interventi e scritture sullo spettacolo 2019. Annali fondati da Marco De Marinis la cui direzione è condivisa con Gerardo Guccini. “Leo de Berardinis oggi. A Cura di Laura Mariani e Cristina Valenti. Studi. Ripensare Leo attraverso l’Archivio”. Scrivono le due curatrici nella Premessa al voluminoso saggio di ben 300 pagine, un’importante sezione monografica dedicato all’artista scomparso nel 2008: «Leo più di ogni altro ci sembra rappresenti la parabola multipla e complessa della scena italiana della seconda metà del Novecento. Su Leo sono stati scritti libri di pregio, numerosi saggi, ma questo numero dedicatogli da “Culture Teatrali” ha la pretesa della novità: gli studi proposti nascono infatti in gran parte da ricerche di prima mano condotte nell’Archivio Leo de Berardinis, conservato presso il Dipartimento delle Arti dell’Università di Bologna, come l’artista desiderava. Mentre il dossier raccoglie gli interventi proposti in occasione della Prima presentazione pubblica del fondo Leo de Berardinis, organizzata presso i Laboratori delle Arti il 12 giugno 2017, quando la famiglia artistica di Leo è stata invitata a dialogare virtualmente con tracce e reperti estratti dai materiali d’archivio e organizzati in istallazione visiva. Nell’un caso e nell’altro l’archivio manifesta il suo valore di memoria attiva, non solo in quanto luogo di conservazione, ma anche per la capacità di aprirsi all’esterno riattivando inediti percorsi di ricerca e di confronto fra pratica e cultura scenica.».

Contributi di Cristina Valenti, Marco De Marinis , Stefano Casi, Franco Vazzoler, Stefano De Matteis, Sara Biasin, Massimo Marino, Roberta Ferraresi, Silvia Mei, Roberto Anedda, Laura Mariani. Testimonianze artistiche di Roberto Latini, Eugenio Allegri, Ivano Marescotti, Loredana Putignani, Silvio Castiglioni, Valentina Capone, Stefano Perocco di Meduna, Toni Servillo. Maurizio Viani, Elena Bucci, Stefano Randisi, Angela Malfitano, Marco Sgrosso, Marco Manchisi, Enzo Vetrano, Gino Paccagnella, Francesca Mazza. Studi di Vito Minoia, Giulia Taddeo, Dario Tomasello.

dedicato a Claudio Meldolesi nel decennale della morte