Natale (Cda Rai): Chiocci ha comunque arrecato un danno al Tg1

“Qualunque sia la decisione che prenderà il direttore del Tg1, il danno che ha arrecato alla testata e alla Rai tutta è compiuto ed è grave. Gian Marco Chiocci ha certificato nella maniera più incontestabile che la definizione di ‘Telemeloni’ non è solo uno slogan polemico degli avversari politici, ma la precisa fotografia di un rapporto patologico tra il servizio pubblico e il governo”. Lo dice il consigliere di amministrazione Rai Roberto Natale. “Al tempo stesso, il direttore fa da testimonial al Media Freedom Act, che ai servizi pubblici di tutta Europa chiede indipendenza dal potere esecutivo. La redazione del Tg1 e l’informazione Rai nel suo complesso non possono continuare a pagare il prezzo di scelte così dissennate. Serve uno scatto di autonomia che tolga la Rai da questa palude”, conclude Natale.(ANSA).2025-08-30 17:33R TH-COM