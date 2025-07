Come un tarlo affamato, la maggioranza di Governo crea continuamente buchi normativi

Insomma, la destra scrive male i provvedimenti e i suoi parlamentari producono pochissimo nelle Aule. ‘’Abbiamo lavorato solo 4 ore in questa settimana. Mi vergogno! Se non siete in grado di scrivere proposte di legge, vi aiutiamo noi’’ si è sfogata recentemente la deputata M5S, Valentina D’Orso. Non sono un elettore del suo partito, ma ha ragione. È triste dirlo, ma – come ribadito implicitamente dalla Consulta – l’analfabetismo funzionale, legislativo e non solo, è arrivato anche in Parlamento.

Lo ha detto la Corte Costituzionale riguardo all’abrogazione del reato di abuso di ufficio, che ha causato unper i cittadini; nonché in merito alla definizione dello status dei reclusi nei Centri di Permanenza e Rimpatrio, privati della libertà ma non in forza di una legge, come invece dovrebbe avvenire per vincolo costituzionale.