Verità e giustizia per Ilaria e Miran, noi non archiviamo. Il 21 marzo corso di formazione ed evento di Articolo 21 e Libera

“Verità e giustizia per Ilaria e Miran”, noi non archiviamo. E’ questo il senso dell’iniziativa organizzata da Articolo 21 e Libera per il 21 marzo prossimo, Giornata della memoria e dell’impegno per le vittime innocenti di mafia che la nostra associazione ha voluto declinare anche per rinnovare la richiesta di verità sull’agguato di Mogadiscio di cui quest’anno ricorre il trentennale. Infatti i 30 anni dall’omicidio della giornalista del Tg3 Rai Ilaria Alpi e del suo operatore Miran Hrovatin, rappresentano una preziosa occasione per fare il punto sulla loro brutale esecuzione avvenuta a Mogadiscio appunto il 20 marzo del 1994.

Fin dalla sua nascita Libera ha seguito la vicenda, accompagnando le famiglie Alpi e Hrovatin nella ricerca di verità e giustizia insieme ad Articolo 21 che ha seguito tutte le fasi dell’iter di inchiesta, i depistaggi, il processo, con Roberto Morrione e Santo Della Volpe. Un impegno comune e costante che ha continuato ad illuminare questa storia senza giustizia. Insieme si è dato vita alla comunità #NOINONARCHIVIAMOILARIAALPI, un cartello di diverse associazioni nato poco prima della scomparsa di Luciana Alpi, la mamma di Ilaria.

Il 21 dunque appuntamento di approfondimento e riflessione che accoglierà anche le testimonianze delle famiglie Regeni, Paciolla, Rocchelli, Toni per continuare a tenere accesi i riflettori su storie di giornalisti che sono morti senza avere il diritto di una ricostruzione fedele, anzi la ricerca della verità è stata piena di ostacoli e di troppe omissioni. L’incontro del 21 marzo ( dalle ore 14.30 alle 17 presso il Convento di San Teodoro, via San Teodoro 42 – Roma) è accreditato come corso di formazione. Iscrizioni aperte sulla piattaforma https://www.formazionegiornalisti.it/

Parteciperanno : Padre Enzo Fortunato, Direttore della Comunicazione della Basilica di San Pietro; Giuseppe Giulietti, coordinatore Articolo 21; Mariangela Grainer, portavoce #NoiNonArchiviamoIlariaAlpi; Mara Filippi Morrione; Teresa Marchesi Della Volpe; Daniele Macheda, Usigrai; Chiara Cazzaniga, giornalista di “Chi l’ha visto?”, Lucia Goracci. Coordina Lorenzo Frigerio di Libera Informazione.

