Meloni attacca Domani e la libertà di stampa. Mattarella: “Va difesa sempre”

A distanza di pochi minuti intervengono prima il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e poi da Teramo, dove si trovava per la campagna elettorale, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Il primo ricorda l’importanza che le istituzioni difendano sempre la libertà di stampa. La seconda parla dell’inchiesta di Perugia in questi termini: “Utilizzare così le banche dati pubbliche non c’entra niente con la libertà di stampa”.

Due punti di vista opposti espressi a distanza di pochi minuti. Mattarella ha parlato ai vertici della Casagit, il sistema integrativo delle prestazioni sanitarie per i giornalisti: “La libertà di stampa è fondamentale per la nostra democrazia, come per qualunque democrazia. Che vede nella nostra Costituzione una tutela netta, chiara, indiscutibile, a fronte della quale vi è una assunzione di responsabilità da parte dei giornalisti: la lealtà, l’indipendenza dell’informazione, la libertà di critica, nel rispetto della personalità altrui, il rispetto dei fatti”.

“Ma è un elemento indispensabile della nostra democrazia, e questo carattere di indispensabilità, io ho cercato tante volte di richiamarlo e sottolinearlo. Ed è in realtà un ruolo indispensabile che sta a cuore alle istituzioni, chiamate a tutelarla ciascuno nelle proprie competenze e nei propri ambiti e, naturalmente, nelle proprie responsabilità”.

Meloni parla invece da Teramo, dove si trova per la campagna elettorale in vista delle elezioni regionali in Abruzzo. “Ritengo gravissimo che in Italia ci siano dei funzionari dello Stato che hanno passato il loro tempo a violare la legge facendo verifiche su cittadini, comuni e non, a loro piacimento per poi passare queste informazioni alla stampa, ed in particolare ad alcuni esponenti della stampa”, ha detto la presidente del Consiglio.

Va ricordato che l’indagine della Procura di Perugia che riguarda anche tre giornalisti del Domani non parla di dossieraggio e che il Ministro Guido Crosetto, vicinissimo alla Premier Meloni, ha chiesto nei mesi scorsi alla Procura di Roma di indagare sulle fonti utilizzate dai giornalisti del Domani per alcuni articoli che riguardavano la sua attività precedente la nomina da ministro.

