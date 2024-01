Non c’è più niente da DiRE

0 0

Veniva un nodo alla gola lo scorso lunedì mattina alla manifestazione

davanti alla sede dell’agenzia DiRE.

La foltissima partecipazione politica e associativa (con delegazioni del

partito democratico, del Mov5Stelle, di Alleanza Verdi-Sinistra, della Slc-

Cgil, della Fnsi, dell’Usigrai, dell’Associazione stampa romana, di

Articolo21 e di NoBavaglio) già registrata dalla cronaca de il manifesto

testimonia l’importanza della vertenza. Si stanno aggiungendo solidarietà

pure dal fronte della destra, forse perché è stata superata ogni misura.

È augurabile, anzi, che alla ritrovata unità in strada delle opposizioni

contro il governo faccia seguito un’iniziativa adeguata, a partire da

interrogazioni parlamentari condivise. Soprattutto è indispensabile la

delineazione di un’adeguata e moderna riforma organica del settore, che

manca di fatto dal 1981. Non si può aspettare ancora, visto che si stanno

determinando mutamenti sostanziosi in un mondo dell’editoria in forte

crisi e proprio per questo territorio di incursioni e di conquiste. Spicca

l’azione di Antonio Angelucci ora parlamentare di Fratelli d’Italia –

proprietario direttamente o indirettamente de Il Tempo, Il Giornale,

Libero e della filiera capeggiata dal Corriere dell’Umbria- interessato

all’Agenzia Italia e forse a la Repubblica, senza che una decente disciplina

del conflitto di interessi o un rigoroso tetto antitrust possano intervenire.

Insomma, la vicenda della DiRE va inquadrata in un contesto generale,

segnato dai reiterati tentativi di condizionare la libertà di espressione.

Le agenzie, la cui gara pubblica di assegnazione risulta quanto mai

contorta ed è ancora rinviata, sono un piatto prelibato nell’età

dell’omologazione e del pensiero che si vorrebbe unico.

Le fonti vanno addomesticate e messe sotto lo scacco dei finanziamenti,

cortesemente elargiti da uno stato nient’affatto imparziale e dedito se

mai ai rinvii.

Ecco perché la storiaccia di DiRE ci ammonisce su ciò che potrebbe

succedere pure altrove. Siamo di fronte non ad un eccesso o a un errore

di percorso, bensì ad caso estremo ma sintomo di una tendenza.

Regole e contratti vengono stracciati, le norme sono verosimilmente

aggirate. Atteggiamenti da padroncini del vapore, al cui confronto la

buon’anima di Marchionne appare un discolo dilettante, prendono forma.

Quattordici licenziamenti e diciassette sospensioni dal lavoro senza

retribuzione vergati tra Natale e Capodanno costituiscono il biglietto da

visita di una imprenditoria dai tratti inquietanti.

Dalla nascita della DiRE avvenuta nel 1988 su impulso di Tonino Tatò,

strettissimo collaboratore di Enrico Berlinguer, alle ultime tornate

proprietarie è passato davvero un secolo. Dopo la non commendevole

avventura di una gestione soggetta a procedimenti penali per bandi del

ministero dell’istruzione, ecco ora destreggiarsi al di sotto di ogni

sospetto la proprietà in capo a Stefano Valore di Villanueva de Castellòn

(fosse ancora tra di noi Paolo Villaggio ne trarrebbe ispirazione). Al netto

delle voci su qualche presunta simpatia politica di questo o quel dirigente,

ciò che appare chiaro è l’atteggiamento arrogante verso una redazione

che pure ha sempre svolto un ottimo servizio.

L’avvisaglia fu nei mesi scorsi la tentata defenestrazione dalla cronaca

parlamentare di uno storico esponente come Alfonso Raimo e ora la

tagliola virulenta rischia di essere il prototipo di un modello che si

avvicina alla Polonia e all’Ungheria.

Con parole chiarissime si è espressa la componente del comitato di

redazione Alessandra Fabbretti; ed è cruciale che agli incontri con il

sottosegretario con delega all’editoria Alberto Barachini, con le

organizzazioni sindacali e i gruppi parlamentari seguano atti concreti.

Se venissero ritirati i provvedimenti antisindacali decisi nei giorni passati,

si potrebbe sostenere la necessità in via eccezionale di ripristinare i

contributi pubblici bloccati (inevitabilmente) a causa dei procedimenti

giudiziari che lambiscono la società. Davanti ad un simile disastro,

un’eccezione si rende indispensabile.

La solidarietà e la lotta sono, però, sempre la priorità.

