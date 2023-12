Spionaggio dei giornalisti, la Federazione Europea condanna la richiesta dei governi

0 0

La Federazione europea dei giornalisti (EFJ) condanna fermamente la richiesta di sette governi di legalizzare lo spionaggio sui giornalisti attraverso l’ EU Media Freedom Act . L’EFJ chiede al Parlamento Europeo e alla Commissione Europea di respingere questa richiesta illiberale e repressiva.

I negoziati sull’European Media Freedom Act (EMFA) stanno giungendo al termine. Venerdì 15 dicembre l’ultimo trilogo riguarderà solo l’articolo 4 dell’EMFA e l’impiego di spyware contro i giornalisti. Nel frattempo, Investigate Europe , Disclose and Follow The Money hanno rivelato documenti , secondo cui alcuni governi (Francia, Italia, Malta, Grecia, Cipro, Svezia e Finlandia) vogliono legalizzare lo spionaggio dei giornalisti in caso di minaccia alla sicurezza nazionale .

Come mostrano alcune note del Consiglio dei rappresentanti permanenti dell’UE riunito nel novembre 2023, pubblicate dal consorzio Investigate Europe, Francia, Italia, Malta, Grecia, Cipro, Svezia e Finlandia vogliono legittimare lo spionaggio dei giornalisti. E farlo utilizzando una legge intesa a proteggere il giornalismo, l’European Media Freedom Act. La storia risale al giugno 2023 , quando il Consiglio europeo ha introdotto una nuova eccezione al divieto generale di utilizzare spyware contro i giornalisti. Vi si legge che le disposizioni sulla protezione efficace delle fonti giornalistiche “non pregiudicano la responsabilità degli Stati membri nella salvaguardia della sicurezza nazionale”. Tale deroga, che trasformerebbe le tutele originariamente concordate in gusci vuoti, è stata infatti respinta dal Parlamento europeo. Come afferma il testo votato in ottobre dagli eurodeputati, l’impiego di spyware potrà essere deciso solo caso per caso da un giudice indipendente.

Almeno sette Stati membri dell’UE stanno ora spingendo nuovamente per l’esenzione “sicurezza nazionale”, che di fatto li legittimerebbe a spiare i giornalisti. Come scritto nelle note, per l’Italia l’esenzione rappresenta una “linea rossa”. Se non fosse consentito spiare i giornalisti, il governo di estrema destra di Giorgia Meloni molto probabilmente metterebbe al bando l’EMFA.

Come affermato da Investigate Europe, la Germania ha lanciato un tentativo dell’ultimo minuto per salvare la legge, evitando l’esplicita menzione della “sicurezza nazionale”. Tuttavia, venerdì potremmo assistere a tre scenari: se questi colloqui non riuscissero a raggiungere un accordo, la legge potrebbe crollare, lasciando vulnerabili le libertà dei media in tutta Europa. Se si raggiungesse una via di mezzo, la legge potrebbe stabilire misure di base cruciali per la libertà di stampa. Ma se la “esenzione per la sicurezza nazionale” dovesse passare, la legge creerebbe una lacuna pericolosa.

“Siamo profondamente scioccati dalle richieste di questi sette governi, che stanno violando gli standard legali europei sulla libertà di stampa, come stabilito dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo”, ha affermato Maja Sever , presidente dell’EFJ. “Inserire una simile eccezione in un testo che pretende di promuovere la libertà dei media in Europa è pura provocazione. Chiediamo al Parlamento europeo e alla Commissione europea di respingere fermamente questa disposizione illiberale, che minaccia non solo la protezione delle fonti giornalistiche, ma anche la democrazia”.

(Nella foto la sede del Parlamento Europeo)

