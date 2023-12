Ecco come alcuni governi europei, tra cui l’Italia, spingono per legittimare la sorveglianza dei giornalisti

0 0

Il sito EuObserver ha rivelato il piano di alcuni governi europei per spiare i giornalisti con la giustificazione della tutela degli interessi nazionali. Si tratta di un attacco gravissimo che può ledere le fondamenta e anzi vanificare la nuova legge sui media. Riportiamo di seguito il link dell’articolo e la traduzione in italiano, per contribuire a divulgare cosa si nasconde dietro le modifiche che si vogliono apportare al progetto di legge comunitario tanto atteso.

Qui l’articolo originale

https://euobserver.com/eu-political/157800

Qui parte della traduzione

“I governi europei stanno ancora facendo pressioni per legalizzare lo spionaggio statale sui giornalisti, attraverso una nuova legge progettata – sulla carta – per proteggerli, rivela Investigate Europe, Disclose and Follow the Money. I documenti ottenuti da una riunione del Consiglio europeo di novembre mostrano che Francia, Italia e Grecia sono tra i sette governi che insistono su una formulazione più ampia nell’European Media Freedom Act (EMFA) che consentirebbe l’uso di spyware se ritenuto necessario per la sicurezza nazionale. Le nuove attività di lobbying arrivano dopo che il Consiglio Europeo ha pubblicato la sua bozza di proposta a giugno, che per prima includeva un riferimento a un’esenzione per ‘sicurezza nazionale’. Ciò è stato accolto con un’ondata di critiche da parte di giornalisti, società civile ed eurodeputati. Reporter senza frontiere l’ha definita una ‘disposizione pericolosa, che avvelenerebbe la legge dall’interno'”.

L’opposizione tra i parlamentari ha oltrepassato i confini di parte.

“I governi non hanno diritto di stare sui telefoni dei giornalisti. Noi del Parlamento europeo abbiamo preso provvedimenti in merito. È inaccettabile che gli Stati membri stiano ora cercando di reintrodurre questo paragrafo ficcanaso attraverso la porta di servizio”, ha affermato l’eurodeputato verde tedesco Daniel Freund, che è coinvolto nelle trattative in corso.

Il politico francese di destra Geoffroy Didier, che ha preso parte alle discussioni, ha ripetutamente chiesto al governo francese “di abbandonare il suo progetto di spiare legalmente i giornalisti. Questa regolamentazione europea deve proteggere il pluralismo, non autorizzare lo spionaggio”, ha detto.

Il Parlamento europeo ha offerto una sorta di antidoto in ottobre, quando è stata pubblicata la sua bozza. La sua proposta limiterebbe l’uso di spyware. La sorveglianza e il monitoraggio dei dispositivi verrebbero decisi caso per caso, richiederebbero un ordine di un giudice indipendente e non potrebbero coprire le fonti o le attività professionali di un giornalista.

Dopo 15 mesi di negoziati, il Consiglio e il Parlamento devono ora negoziare un testo giuridico finale con la Commissione europea.

La riunione decisiva del trilogo è prevista per venerdì 15 dicembre. Le due posizioni fondamentalmente diverse si scontreranno sulla questione dello spionaggio dei giornalisti e delle loro fonti da parte delle autorità statali. La protezione degli informatori “è una delle condizioni fondamentali per la libertà di stampa”, ha dichiarato la Corte europea dei diritti dell’uomo nel 2022, aggiungendo che senza di essa “il ruolo vitale di controllo pubblico della stampa in quanto custode della sfera pubblica potrebbe essere compromesso “.

Il Consiglio europeo – che rappresenta i governi degli Stati membri dell’UE – ha adottato la sua versione il 21 giugno, sotto la pressione del governo Emmanuel Macron a Parigi e, infine, con l’accordo di tutti i governi tranne Ungheria e Polonia.

Comprendeva la frase controversa ad un articolo che vieta lo spionaggio dei giornalisti: “Questo articolo non pregiudica la responsabilità degli Stati membri di proteggere la sicurezza nazionale”…..

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21