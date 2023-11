Diario di guerra /3

0 0

Nelle ore di domenica 5 novembre in cui il ministro Amichai Eliyahu ha evocato la possibilità di usare la bomba atomica a Gaza – venendo solo sospeso ma non rimosso da Benjamin Netanyahu – mi è risultato difficile occuparmi di altro, nel mio diario. Poi sono venute le minacce iraniane: anche all’Italia, per la sua presenza nel contingente Onu in Libano, oltre che per i sottomarini nucleari statunitensi nel Mediterraneo.

Le parole che volano – quasi le singole lettere – segnano, nel profondo, l’umore di queste nostre giornate. Cerco perciò, nella mia memoria, un “capolettera” maiuscolo e, inevitabilmente, “sinistro” per questo capitolo della storia che vuole, sempre più, il mondo “in bianco o in nero”.

Lo trovo nel ricordo dell’ex nunzio apostolico negli Stati Uniti, Carlo Maria Viganò, e della sua lettera pasquale, nel 2020, al presidente Donald Trump.

Quella lettera, secondo me non ancora opportunamente studiata, cominciava così: «Signor Presidente, stiamo assistendo in questi mesi al formarsi di due schieramenti che definirei biblici: i figli della luce e i figli delle tenebre […]. Nella società, Signor Presidente, convivono queste due realtà contrapposte, eterne nemiche come eternamente nemici sono Dio e Satana […]. È necessario che i buoni, i figli della luce, si riuniscano e levino la voce. Quale modo più efficace di farlo, pregando il Signore di proteggere Lei, Signor Presidente, gli Stati Uniti e l’umanità intera da questo immane attacco del Nemico? Dinanzi alla forza della preghiera cadranno gli inganni dei figli delle tenebre, saranno svelate le loro trame, si mostrerà il loro tradimento, finirà nel nulla quel potere che spaventa, fintanto che non lo si porti alla luce e si dimostri per quello che è: un inganno infernale».

***

Tutte le guerre favoriscono questi toni. Indubbiamente una guerra in Terra Santa, tra appartenenti a fedi monoteiste diverse ha un valore aggiunto! La visione apocalittica giunge all'apice. I riferimenti, infatti, al Bene da una parte e al Male dall'altra, ormai, abbondano, non solo da un mese a questa parte, bensì da anni.

