“Adesso basta”, mobilitazione e scioperi di Cgil e Uil in 58 piazze e 100 presidi

Si è superato il limite e adesso basta. E’ infatti proprio questo, “Adesso basta“, la frase simbolo che annuncia gli scioperi e le manifestazioni di Cgil e Uil contro la manovra finanziaria.

Sono molti i temi alla base della contestazione ma soprattutto viene riportata al centro dell’attenzione la condizione di servizi essenziali, come la sanità, e il nodo dei salari bassi. Si sciopera “per alzare i salari, per estendere i diritti e per contrastare una legge di bilancio che non ferma il drammatico impoverimento di lavoratrici, lavoratori, pensionate e pensionati e non offre futuro ai giovani. A sostegno di un’altra politica economica, sociale e contrattuale, che non solo è possibile ma necessaria e urgente. Queste le ragioni al centro della mobilitazione promossa da Cgil e Uil a partire dal 17 novembre”.

Sono previste 5 giornate con scioperi di otto ore e manifestazioni in 58 piazze con oltre 100 presidi su base territoriale e regionale.

Si comincia venerdì 17 novembre, 8 ore o intero turno di sciopero per tutte le lavoratrici e i lavoratori delle Regioni del Centro con manifestazione a Roma in Piazza del Popolo, interverranno i segretari generali di Cgil e UIL Maurizio Landini e Pier Paolo Bombardieri. Nella stessa giornata, inoltre, le lavoratrici e i lavoratori delle categorie del trasporto, di tutto il pubblico impiego e della conoscenza sciopereranno sempre per 8 ore o intero turno, ma su tutto il territorio nazionale.

Il 20 novembre a scioperare sarà la Sicilia con manifestazione a Siracusa dove interverrà PierPaolo Bombardieri, mentre la Sardegna sciopererà lunedì 27 novembre con manifestazione a Cagliari dove interverrà Maurizio Landini.

Venerdì 24 novembre, le 8 ore o l’intero turno di sciopero riguarderanno tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori delle Regioni del Nord con manifestazione a Brescia che vedrà la presenza di PierPaolo Bombardieri e a Torino con Maurizio Landini.

Infine, venerdì 1° dicembre a incrociare le braccia per 8 ore o per l’intero turno saranno tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori delle Regioni del Sud con manifestazioni a Bari dove interverrà il segretario generale della UIL PierPaolo Bombardieri e a Napoli con il segretario generale della CGIL Maurizio Landini.

