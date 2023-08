Due detenute morte nel giro di poche ore, la vergogna delle carceri italiane a ferragosto

0 0

Due suicidi nel giro di poche ore nel carcere di Torino. Due storie che ora pesano sulla nostra coscienza, scritte alla vigilia di Ferragosto in una indifferenza con poche eccezioni, che fa orrore. Erano due donne, una si è uccisa, l’altra, di fatto, anche perché si è lasciata morire di fame; negli ultimi giorni aveva rifiutato il cibo e persino l’acqua. Questa donna si chiamava Susan John, nigeriana di 43 anni. Era alle Vallette dal 21 luglio dopo un lungo periodo agli arresti domiciliari: doveva scontare una condanna (fine pena 2030) inflitta da una corte di Catania per reati di tratta e immigrazione clandestina. Ha rifiutato per 18 giorni il cibo, l’acqua e i farmaci. da an ni molte associazioni chiedono un intervento di umanizzazione e un’analisi dei singoli casi di detenuti disperati o persino con gravi gap psichici quindi reclusi in ambienti non idonei.

“Il sovraffollamento continua ad essere una delle principali problematiche del sistema penitenziario italiano, con un tasso che viaggia attorno al 121%, con 10.000 persone detenute in più rispetto ai posti effettivamente disponibili (e un numero di presenze in costante crescita). – scrive l’associazione Antigone – Il sovraffollamento non toglie solo spazi vitali, ma anche possibilità di lavoro e di svolgere attività che spezzino la monotonia della vita penitenziaria. Quella monotonia che porta all’emergere di situazioni di forte depressione, alla base di un aumento di suicidi e atti di autolesionismo nel periodo estivo. Proprio i suicidi, pur nel silenzio della politica e di parte del sistema dell’informazione, continuano ad essere una piaga a cui il carcere ha abituato. Dopo gli 85 dello scorso anno, quest’anno sono già 42. Come riferisce Ristretti Orizzonti 1.352 quelli avvenuti dal 2000 ad oggi. L’estate, da questo punto di vista, non aiuta. Il caldo è uno dei fattori che impattano maggiormente sulla qualità della vita negli istituti penitenziari, qualità della vita già non elevata neanche negli altri periodi dell’anno. A questo si aggiunge poi la chiusura di molte attività e quindi una situazione di ulteriore e sostanziale isolamento. Non è un caso che, durante i mesi estivi, proprio il numero dei suicidi cresca. Quest’anno, dei 42 già avvenuti, i soli mesi di giugno, luglio e i primi giorni di agosto ne hanno fatti contare 15. In estate in galera si sta male. In tantissimi istituti mancano i ventilatori, le finestre sono schermate, non ci sono frigoriferi in cella e a volte neanche nelle sezioni e in molti casi in cella non c’è neanche la doccia. Per questo le carceri vanno riempite di iniziative e attività, favorendo il volontariato; ai detenuti va assicurata la possibilità di contattare quotidianamente per telefono o con video-chiamata i propri affetti; vanno comprati ventilatori e frigoriferi. Poche cose, minime, con un impatto fondamentale per la vita delle persone recluse, e anche degli operatori che con il caldo e lo sconforto dei reclusi devono lavorare e confrontarsi ogni giorno”. Nelle ultime ore si stanno moltiplicando gli appelli al ministro della Giustizia, Carlo Nordio, perché si avvii una riforma poderosa nel contesto delle carceri che tenga conto di diverse sfaccettature. dalle denunce pubbliche dei sindacati della polizia penitenziaria, ai rapporti degli Osservatori indipendenti, alla crescita dei reati di tortura sui detenuti e relativi processi.

