2022 fuga dal Pronto Soccorso. Gli eroi del Covid sono finiti? Il futuro che ci aspetta la nuova pandemia: la solitudine.

Il pronto soccorso oggi, al netto degli interventi per incidenti, traumi o altre problematiche di emergenza, rappresenta l’unico presidio-rifugio per un’altra grande epidemia: la solitudine. Da una parte la cura del paziente che passa dalla strettoia della parola “protocollo”, dall’altra le stime Eurostat secondo cui l’Italia è al terzo posto nell’Unione per aspettativa di vita in buona salute. Nel mezzo, invece, la realtà delle giornate e delle nottate in un pronto soccorso ospedaliero tra carenza di organico medico-infermieristico e la solitudine delle persone che rende ancora più grave qualsiasi situazione. Il dottor Vito Francesco Romano – medico cardiochirurgo – da inizio pandemia è primario di un Pronto Soccorso (PS) nel cuore di una cittadina del profondo nord. Abbiamo scelto di non indicare in quale ospedale perchè questa conversazione non è il racconto di un caso, quanto piuttosto lo specchio della peggiore realtà, generalizzata, che a volte neppure si immagina.

Le sale operatorie erano chiuse eppure ha scelto di lasciare la famiglia, trasferirsi di regione per dare una mano ai colleghi in PS. Avrebbe potuto aspettare che passasse la bufera a casa sua, invece…

A inizio pandemia ho cominciato a intravedere la chiusura delle sale operatorie nell’ospedale bolognese dove prestavo servizio come cardiochirurgo; dopo essermi reso conto della tragedia umana che stavamo attraversando ho deciso passare tra i medici in prima linea che prestavano soccorso ai pazienti covid. Una esperienza che dal punto di vista umano e professionale non dimenticherò mai. Ho lasciato la famiglia per oltre due mesi, con la paura di non tornare più a casa.

Oggi il pronto soccorso è?

La fase critica della pandemia a mio avviso non è ancora passata. Viviamo sì un periodo al di fuori dell’emergenza che ha però messo in ginocchio tutto il sistema sanitario; adesso siamo immersi in una urgenza continua: tra le sequele e i postumi lasciati dalla pandemia sui pazienti che ne sono stati colpiti oltre che dalle problematiche connesse ad altre patologie che per due anni sono rimaste – per così dire – in incubazione. Tra le tante, le patologie cardiovascolari per le quali si attende un aumento della mortalità e morbilità nei prossimi anni. Situazione, questa già critica, visto che prima della pandemia i decessi legati alle patologie cardiovascolari in Italia erano circa 250 mila ogni anno.

Oggi mancano quasi 5mila medici solo in PS. In questi primi sei mesi se ne sono dimessi cento ogni trenta giorni. In 9 strutture su 10 almeno un medico manifesta l’intenzione di abbandonare entro un anno. Perchè i PS sono così deficitari?

La mancanza di medici in PS deriva dallo stress psico fisico cronico cui sono stati sottoposti durante il periodo COVID e per il continuo sovraccarico di lavoro che ancora affrontano giornalmente, tutto questo poi trova l’imbuto strutturale per la mancanza ormai da anni di posti letto. I pazienti sono costretti ad “albergare” a lungo nei PS. Le drammatiche cronache di questi giorni raccontano lo stato dei fatti.