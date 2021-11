Verità e giustizia per Andy Rocchelli. 30 novembre, Milano

Sarà la Corte di Cassazione, giovedì 9 dicembre, a riesaminare il caso dell’omicidio di Andy Rocchelli, fotogiornalista pavese che il 24 maggio 2014 venne ucciso in Ucraina, insieme all’attivista per i diritti umani e interprete Andrei Mironov, nelle vicinanze della città di Sloviansk, mentre documentava le condizioni dei civili intrappolati nel conflitto del Donbass.

Dopo che nel 2019 la Corte d’Assise di Pavia ha condannato Vitaliy Markiv a 24 anni di reclusione per concorso di colpa nell’omicidio di Andy e Andrei e giudicato lo Stato ucraino responsabile delle loro morti, nel novembre di un anno fa la corte d’Assise d’Appello di Milano ha scagionato l’imputato per insufficienza di prove.

Per sostenere la ricerca della verità e della giustizia per Andy Rocchelli e Andrei Mironov, martedì 30 novembre, alle 11.00 nella sede dell’Associazione Lombarda dei Giornalisti, in viale Monte Santo 7 a Milano, è stata organizzata una conferenza stampa a cui parteciperanno Rino ed Elisa, i genitori di Andy Rocchelli, il presidente della FNSI Beppe Giulietti, il presidente dell’Associazione Lombarda dei Giornalisti Paolo Perucchini.

È previsto un intervento video della legale che assiste la famiglia Rocchelli, Alessandra Ballerini. All’incontro sono stati invitati Mario Calabresi, Nello Scavo e Mariangela Gritta Grainer, che hanno seguito il caso, Danilo De Biasio, presidente del Festival dei Diritti Umani, il presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia, Riccardo Sorrentino.

Per ragioni di natura operativa e nel rispetto delle disposizioni previste dall’emergenza sanitaria COVID-19, l’accesso alla conferenza stampa sarà limitato a un numero ristretto di persone. È pertanto obbligatoria la preregistrazione inviando la richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: segreteriaalgmi@ assogiornalisti.it oppure telefonando allo 026375204/202

Si precisa inoltre che per poter accedere ai locali della ALG dove si svolgerà la conferenza stampa sarà necessario esibire la Certificazione verde COVID-19 (“green pass”) in corso di validità. La conferenza stampa, in ogni caso, sarà trasmessa anche su canale Zoom.

Tutti coloro che si preregistreranno saranno contattati lunedì entro le ore 17 dagli uffici ALG per la conferma della possibilità di partecipazione in presenza o, se i posti fossero esauriti, per l’indicazione del link zoom a cui accedere virtualmente nella mattinata del 30 novembre.