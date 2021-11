Da Trieste a Milano. Ancora giornalisti insultati e aggrediti alle manifestazioni no green pass

0 0

Ancora una volta sono i giornalisti ad essere presi di mira nelle manifestazioni dei no green pass. Ed è ancora Trieste il luogo delle aggressioni. Oltre ad alcuni giornalisti presi di mira con insulti e con tentativi di coprire le telecamere e allontanare i microfoni, i manifestanti hanno anche materialmente aggredito due giornalisti. Il cronista de Il Piccolo Gianpaolo Sarti è stato colpito con una testata; un altro contestatario, invece, ha colpito con una manata prima il microfono e poi la telecamera con la quale Andrea Pierini, di una televisione locale, stava riprendendo la manifestazione.

A Milano prima che iniziasse il corteo, due manifestanti hanno spintonato un giornalista di Fanpage in piazza Fontana, mettendogli la mano sulla telecamera, e sono stati accompagnati in questura. La stessa troupe di Fanpage è stata poi di nuovo spintonata. Poi per alcuni minuti si sono fermati davanti alla sede Rai al grido “Giornalisti terroristi”

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21