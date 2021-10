Svastiche e vandalismi contro sedi ANPI e Fiom CGIL Trento

0 0

Solidarietà dei giornalisti della regione all’ANPI e alla Fiom Cgil, fatti oggetto di atti vandalici di chiaro stampo fascista.

La esprimono in una nota i segretari regionale e provinciale Rocco Cerone e Patrizia Belli.

Il fascismo ed il nazismo sono già stati condannati ed espulsi dalla storia e non ritorneranno.

Siamo vicini ad ANPI e ad alla Cgil tutta in questo momento difficilissimo di lenta uscita dalla pandemia, conclude la nota del sindacato dei giornalisti.

