ContrOrdine-ControCorrente Lazio: brillante risultato alle elezioni Odg

0 0

Ringraziamo colleghe e colleghi che hanno scelto le candidate e i candidati di ContrOrdine-ControCorrente Lazio, sostenendo un programma di radicale riforma dell’Ordine dei giornalisti, di cambiamento delle regole di accesso, di apertura e innovazione, per il riconoscimento effettivo della parità di genere, dei diritti e dei doveri dei “giornalisti di fatto”.

I nostri capolista Paola Spadari al nazionale e Guido D’Ubaldo al regionale sono risultati i più votati e tutti gli altri nostri candidati sono andati al ballottaggio. Un risultato importante che consente di guardare con fiducia al rinnovamento e al futuro della nostra professione, coerenti con la nostra visione antifascista e di difesa dell’articolo 21 della Costituzione.

Il voto di ballottaggio si terrà on line nelle giornate di mercoledì 3 e giovedì 4 novembre (dalle ore 10 alle ore 20) ed in presenza domenica 7 novembre (dalle ore 10 alle ore 18) nel Circolo Montecitorio a Roma. Chiediamo a tutte le colleghe e ai colleghi che hanno sostenuto le nostre liste di proseguire nella diffusione del nostro programma e delle nostre candidature e di rinnovarci la fiducia. Anche grazie al voto on line (che ContrOrdine e ControCorrente chiedevano da anni) è risultata incrementata la percentuale di votanti.

Questi sono le candidate e i candidati di ContrOrdine ControCorrente Lazio professionisti che passano al ballottaggio per il Consiglio nazionale Odg: Paola Spadari, Giannetto Baldi, Nadia Monetti, Giovanni (detto Gianni) Montesano, (Maria) Silvia Resta, Lavinia Rivara, Ilaria Sotis.

Questi sono i candidati ContrOrdine ControCorrente Lazio professionisti che passano al ballottaggio per il Consiglio regionale Odg Lazio: Guido D’Ubaldo, Andrea Balzanetti, Vito Lucio Cillis, Marco Conti, Cristina Cosentino, Maria Maddalena Lepri.

Per il Collegio regionale dei Revisori dei conti passano al ballottaggio: Ivano Maiorella e Cesare Claudio Marincola.

Per il Consiglio regionale Odg Lazio pubblicisti, passa al ballottaggio Roberta Lisi Bartolucci.

Rimaniamo a disposizione per informazioni sul programma, sui candidati e sul voto on line, augurandoci di tornare ad incontrarci in occasione del voto in presenza di domenica 7 novembre.

