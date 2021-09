I Casamonica erano un clan mafioso. La sentenza del Tribunale di Roma

0 0

I Casamonica erano un’organizzazione di stampo mafioso che dominava su Roma. Lo ha stabilito il Tribunale della capitale nella sentenza pronunciata pochi minuti fa e che ha portato alla condanna di Salvatore Casamonica, che dovrà scontare 25 anni di carcere, Giuseppe Casamonica, 20 anni, Domenico Casamonica, 30 anni, Guerino Casamonica, 16 anni e sette mesi, Enrico Casamonica, 15 anni, Luciano Casamonica, 12 anni, Massimiliano Casamonica 19 anni. La pubblica accusa aveva chiesto complessivamente oltre 600 anni di carcere per i 44 imputati, accusati a vario titolo di traffico di droga, spaccio, estorsione, usura e detenzione illegale di armi. Si tratta del secondo verdetto per fatti commessi con metodo mafioso a Roma; la prima pronuncia di questo tipo era stata riconosciuta per il clan degli Spada di Ostia.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21