A Ronchi dei Legionari una giornata per la libertà di stampa dedicata a Cristina Visintini

Non solo un omaggio ad una persona che ha dato tanto alla sua comunità. Non solo il tributo, sincero, ad una giornalista attenta e leale, seria e preparata. Il 23 ottobre prossimo la società filarmonica Giuseppe Verdi e l’associazione culturale Leali delle Notizie di Ronchi dei Legionari organizzano una giornata dedicata alla libertà di stampa e di espressione, nel ricordo, in quest’occasione, di Cristina Visintini, purtroppo scomparsa il 9 Agosto scorso. Una giornata per riaffermare la necessità di una sempre maggior tutela del mondo dell’informazione e dei suoi protagonisti, ma anche, come detto, per decretare il giusto omaggio a Cristina, motore infaticabile delle due associazioni. La giornata, ancora in preparazione, si dovrebbe sviluppare attraverso più momenti. Alle ore 11 l’inaugurazione di una panchina dedicata a Cristina Visintini, alla quale sarà abbinato un piccolo totem con la sua biografia, posizionata lungo il passaggio pedonale che da via Roma porta a piazza della Concordia. Qui si terrà un concerto della banda della Società filarmonica Giuseppe Verdi. Dalle 16, nella sala sottostante la chiesa di Maria Madre, si svilupperà un convegno e la presentazione di alcuni libri sul tema della libertà di stampa e di espressione. La giornata si concluderà, alle 20.30, nella chiesa di Maria Madre, con un concerto delle sezioni della società filarmonica Giuseppe Verdi. Nata il 13 giugno del 1965 si era laureata, a Udine, in Conservazione dei Beni Culturali. La sua passione per l’arte era notoria, anche se l’amore della sua vita era il giornalismo.

Giornata dedicata alla Libertà di stampa e di espressione in ricordo di Cristina Visintini

In collaborazione con la Società Filarmonica Giuseppe Verdi

Ore 11: inaugurazione di una panchina dedicata a Cristina. A seguire piccolo concerto della Società filarmonica G. Verdi

Ore 16: Convegno e presentazione di libri sulla libertà di stampa e di espressione

Ore 20.30 Concerto della Società filarmonica G. Verdi

