Sono da sempre dalla parte dei lavoratori, ma non sono d’accordo con i sindacati quando respingono le sanzioni verso i lavoratori che non vogliono vaccinarsi. Infatti, vaccinarsi è un atto non solo di tutela personale, ma di solidarietà sanitaria nei confronti di tutta la comunità aziendale e latu sensu sociale. Sono invece d’accordo con i sindacati nel richiedere una legge per regolare modalità e termini di applicazione di questo obbligo, al fine di evitare che il suo rispetto possa essere usato come strumento arbitrario e discriminatorio contro specifici lavoratori.

